Mais de 220 mil paraenses com idades entre 5 e 17 anos trabalham. Plano lista metas para enfrentar o problema.

Em 29 de agosto, 2016 - 01h30 - Gerais

De 2,1 milhões de crianças e adolescentes paraenses de 5 a 17 anos, mais de 220 mil estão em situação de trabalho, a maioria sem remuneração. O número coloca o estado com o maior índice de crianças ocupadas da região Norte, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio Econômicos (Dieese-Pará). Para enfrentar o problema, o Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente (FPETIPA) lançará, hoje, às 8h, no auditório do Fórum Cível de Belém, o Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, construído por 20 instituições governamentais e não governamentais, que representa um guia para orientar os planos de erradicação do trabalho infanto-juvenil de 87 municípios paraenses, onde o índice do trabalho infantil está agravado, além de direcionar as ações e parcerias dos setores públicos e sociais em relação à temática.

