Líder rural tombou em Castanhal; sem-terra, em Eldorado

Em 06 de maio, 2017 - 06h00 - Polícia

Kátia Martins, trabalhadora e liderança rural de 43 anos, foi assassinada com cinco tiros numa embosca ocorrida na noite de quinta-feira (4) na casa onde morava, no assentamento 1º de Janeiro, no limite entre os municípios de Castanhal e São Domingos do Capim, a 130 quilômetros de Belém.

Kátia era presidente da Associação de Agricultores Familiares do assentamento e foi assassinada por volta das 20 horas, na frente do neto de oito anos. Segundo Pablo Esquerdo, do Sindicato dos Assalariados Rurais de Castanhal, o crime tem características de uma execução. De moto, os assassinos abordaram a vítima no momento em que ela chegava em casa, após uma reunião. Segundo testemunhas, Kátia chegou a correr e pediu para que o neto fosse poupado.

