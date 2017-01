Os recursos são procedentes do Pronaf Mulher

Onze trabalhadoras rurais receberam no começo do mês mais de R$ 1 milhão em créditos para investir em pecuária. Elas foram atendidas pelo escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) em Água Azul do Norte, município da região sudeste. Cada uma assinou um contrato individual de quase R$ 90 mil.

Os recursos, oriundos da linha Mulher, do Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar (Pronaf), foram liberados, via Banco da Amazônia, para projetos voltados à pecuária de corte e leiteira, elaborados pela Emater.

De acordo com o técnico em Agropecuária Cézar Augusto Carneiro, chefe do escritório da Emater em Água Azul do Norte, essa nova demanda do Pronaf é bastante representativa por ser da linha Mulher. “A questão do gênero mostra o empoderamento e o papel da mulher, agora de parceira, não mais de mera ajudante ou dependente do marido, no arranjo na família rural. Fora isso, o Pronaf Mulher pode ser acumulativo com outras linhas de crédito, permitindo a diversificação das atividades ou complemento e aperfeiçoamento da atividade na propriedade”, explicou.

Outros 39 projetos para a linha Pronaf Mulher devem ser aprovados no município ainda em janeiro, e mais dois da linha Pronaf Mais Alimentos em fevereiro, para a aquisição de um trator e uma caminhonete.