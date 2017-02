Os gamers terão a oportunidade de ver ao vivo a elite do eSports mundial

Por: Redação ORM News com informação de O Estado de São Paulo

Em 09 de fevereiro, 2017 - 09h52 - Entretenimento

Um dos maiores eventos do esporte eletrônico mundial, o campeonato do jogo League of Legends, conhecido como LoL pelo gamers, será realizado no Brasil em 2017. O torneio, que leva o nome de 'Mid-Season Invitational' ou 'mundialito', como é chamado informalmente, acontecerá entre os dias 28 de abril e 21 de maio, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8) pela Riot Games.

13 times participarão da competição, que já é a segunda realizada no Brasil. Ano passado, Curitiba sediou o International Wildcard Qualifier (IWCQ), que era uma seletiva para o Mundial.

Veja as datas e locais da competição:

Fase de Entrada: de 28 de abril a 1º de maio; dias 3 e 4 de maio e; dia 6 de maio, no Estúdio da Riot Games, em São Paulo.

Fase de Grupos: de 10 a 14 de maio, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro

Fase Eliminatória: de 19 a 21 de maio, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro