Rainhas desfilaram na passarela do Hangar diante de um público animado, que incentivou suas candidatas

Em 19 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

Com camisas personalizadas, gritos de guerra, balões, apitos e animação as torcidas organizadas transmitiram força e segurança às suas candidatas no concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2017. Uma das primeiras torcidas a chegar ao concurso, na sexta-feira, foi a da representante do Astecemp, Paola Pinheiro. Pai da candidata, Durvil Pinheiro disse que a família e os amigos fizeram questão de estar presentes no momento tão importante para a sua filha.

