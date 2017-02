Amigos e familiares da candidata do Grêmio estão feliz por acompanhar

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 22h07 - Rainhas

Maria Chaves Rodrigues, amiga da representante do Grêmio Literário Recreativo Português, fica feliz por ver o resultado do empenho da candidata Rúbia Neves.

“Eu e toda a diretoria do clube acompanhamos em toda a preparação, além de apoio emocional”, afima. a 71ª edição do Rainha das Rainhas, com patrocínio da Vega Veículos e da Vale Verde Turismo.

Acompanhe ao vivo pelo Portal ORM News.