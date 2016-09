Torcedores sem roupas características de torcidas organizadas entraram em conflito em vários pontos de Recife

Por: Lancenet

Em 11 de setembro, 2016 - 18h50 - Série A

A vitória por 5 a 3 do Sport diante do Santa Cruz ficou em segundo plano na tarde deste domingo. Torcedores das duas equipes entraram em conflito em vários pontos da capital pernambucana e um deles acabou espancado no meio da rua.

A vítima foi identificada como Amilton Lima, presidente da Inferno Coral, torcida organizada da equipe tricolor. Outras brigas foram registradas por torcedores dos dois clubes antes do "clássico das multidões".

Dentro de campo, Sport e Santa Cruz protagonizaram uma partida emocionante. O Tricolor saiu na frente e abriu 2 a 0 no marcador, mas o Leão da Ilha reagiu e saiu de campo com a vitória por 5 a 3.