Parceria entre empresa e o clube terá validade de três anos

Por: Redação ORM News

Em 13 de setembro, 2016 - 16h14 - Série C

A Topper confirmou que é a nova fornecedora de material esportiva do Remo pelos próximos três anos. O contrato prevê o fornecimento completo de materiais esportivos para as equipes de futebol de base e profissional, que atualmente disputa a série C do Campeonato Brasileiro.

Esta será a segunda vez em que o Leão será 'vestido' pelos materiais fabricados pela Topper. A primeira foi entre os anos de 2001 e 2004, quando o Leão conseguiu a conquista histórica do campeonato paraense 100% invicto, sob o comando de Agnaldo de Jesus.

'Estamos muito felizes em vestir o Leão Azul, já que o Clube Remo é um parceiro com o qual temos um histórico vitorioso. Em breve, a torcida e os jogadores vão conhecer o novo manto que estamos desenvolvendo com muito carinho', disse Paulo Ricardo de Oliveira, CEO da BR Sports, empresa detentora da marca Topper no Brasil.

'A Topper já tem tradição no futebol brasileiro e em nosso clube. Retomamos em um momento muito aguardado por todos. A torcida do Leão Azul se orgulhará do novo uniforme azul', afirmou Antônio Neto, Diretor de Comunicação e Marketing do Clube do Remo.

Além do Remo, a Topper patrocina os times Botafogo de Futebol e Regatas (RJ), Ceará Sporting Club (CE), Clube Náutico Capibaribe (PE), Grêmio Esportivo Brasil (RS) e Paraná Clube (PR).