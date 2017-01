Em liberdade provisória, rapaz foi almoçar com a mãe e morreu. matadores já conheciam a rotina dele.

Em 13 de janeiro, 2017 - 01h30 - Polícia

Belém - Pará

da redação

Erodison Gomes da Costa, DE 33 anos, foi morto com um tiro na cabeça. O crime ocorreu ontem à tarde no bairro do Júlia Seffer, em Ananindeua, na Grande Belém. A vítima estava em liberdade provisória e tinha ido almoçar na casa de sua mãe, quando foi liquidado. Os assassinos esperaram por ele na parada de ônibus.

