O ator contou a 'People' durante o Emmy Awards na noite de domingo, 18, que mantém um bom relacionamento com a ex

Por: Ego

Em 19 de setembro, 2016 - 08h16 - Celebridades

Apesar de Tom Hiddleston e Taylor Swift não estarem mais namorando, os dois mantém uma relação amigável. Pelo menos foi o que Hiddleston afirmou em entrevista a "People" durante o Emmy Awards na noite de domingo, 18."Sim. Sim, nós somos", disse ele com um sorriso. O ator britânico de 35 anos estava entre os convidados da premiação que aconteceu em Los Angeles e concorreu ao prêmio de Melhor Ator em Série ou Filme e também apresentou a categoria de Melhor Diretor de Série, Filme ou Especial junto com Priyanka Chopra. Eles anunciaram a vitória da diretora Susanne Bier pela série "The Night Manager".

De acordo com fontes da revista, Hiddleston estava de bom humor e feliz de estar no Emmy como indicado, além de poder celebrar a vitória de Bier. Ele tirou selfies com os fãs e interagiu com eles. No início do mês, a "People" noticiou o fim do namoro de Hiddlestone e Swift após três meses juntos.

O casal foi fotografado junto pela primeira vez no Met Gala em maio. O relacionamento foi revelado mais de um mês depois quando fotos dos dois na praia rodaram o mundo em junho. Nas semanas seguintes eles marcaram presença nos veículos de celebridade sempre juntinhos em viagens a diversos lugares do mundo. Na ocasião, uma fonte da revista disse.