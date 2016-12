João Vicente de Castro vai curtir salvador

Em 29 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

A estreia de João Vicente de Castro nas novelas não poderia ser melhor. O intérprete do vilão Lázaro, de Rock Story, já percebe o sucesso da trama e de seu personagem nas ruas. Ontem, o ator conversou ao vivo com Otaviano Costa no Vídeo Show e revelou receber com muita felicidade o assédio do público, mesmo sendo “odiado” pelas maldades de seu personagem. “Graças a Deus (sou odiado). Isso é muito bom. As velhinhas que eu encontro pela rua falam: ‘Menino, você é ruim demais’. Muita gente vê novela, a gente não tem noção até fazer uma”, explica.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.