Bairros do Marco e Pedreira possuem maior incidência deste tipo de caso em Belém

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima (O Liberal)

Em 19 de setembro, 2016 - 17h27 - Belém

Começou nesta segunda-feira (19), o mutirão do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) para acelerar o andamento de 700 processos de violência doméstica contra a mulher em Belém. Os bairros escolhidos foram Marco e Pedreira, considerados os locais com maior número de casos desse tipo de violência.

O juiz Otávio dos Santos Albuquerque, da 3ª Vara de Violência Doméstica, explicou que o projeto do Tribunal de Justiça do Estado visa acelerar os processos relacionados a violência contra a mulher. Diante disso, foi feito o mapeamento dos casos a partir dos bairros com maior incidência de casos.

A primeira edição do projeto ocorreu no mês de junho deste ano pelo bairro do Guamá, onde foram analisados 1.223 processos. O esforço resultou em 492 sentenças proferidas, 166 audiências realizadas, 142 despachos, 165 decisões interlocutórias e 258 arquivamentos.

Além do mutirão, a vara de violência doméstica atua em diversos trabalhos de sensibilização e combate a violência contra a mulher. "Hoje, nós sentimos que as mulheres já estão bem conscientes e, por isso, nós vamos partir agora para o trabalho de conscientização dos homens, que é uma forma de prevenir esse tipo de crime. Vamos fazer palestras em locais de trabalho onde fica concentrado o maior publico do sexo masculino", completou o juiz.

Conforme a elaboração desses trabalhos, o juiz identificou uma redução no número de casos de violência. Há dois anos, o mapa da violência indicava o estado do Pará como o 6º lugar do ranking com número de casos de violência, mas de acordo com o último dado o Pará passou a ocupar o 10º lugar.