Tribunal tem cerca de 400 audiências agendadas até o mês de dezembro

Por: Redação ORM News

Em 08 de setembro, 2016 - 16h48 - Belém

A Vara de Família de Belém tem 120 audiências pautadas para o 11º mutirão de conciliação nesta sexta-feira (9), das 8h às 14h, no salão Rui Barbosa do Fórum Cível da Capital. A ação será realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflito (Cejusc - Varas de Família), do Tribunal de Justiça do Pará, que é especializado em buscar soluções para conflitos judiciais de família.

Cerca de 400 audiências estão programadas para ocorrer até dezembro deste ano. Pessoas com interesse em conciliar, podem solicitar à Vara que enviem o processo ao Cejusc para que seja incluído nos próximos mutirões que ocorrerão uma vez por mês até o final deste ano. Os acordos têm o mesmo valor de uma sentença.

Para facilitar a conciliação, a coordenadora do Cejusc Varas de Família, juíza Margui Bittencourt, pede que “as pessoas venham dispostas ao diálogo e ao acordo, deixando eventuais mágoas e ressentimentos de lado”. Além disso, a magistrada também orienta que as partes que forem solicitar alimentos tragam planilhas com gastos mensais das crianças para que os envolvidos tenham uma visão geral das despesas.

A coordenadora ressalta ainda que o acordo é importante porque o processo é encerrado em um dia e as pessoas não precisarão voltar ao Fórum para participar de audiências, juntar testemunhas e documentos.

Programação dos mutirões de conciliação até o final deste ano:

Dia 14 de outubro de 2016 - 8 às 14h

Dia 04 de novembro de 2016 - 8 às 14h

Dia 09 de dezembro de 2016 - 8 às 14h