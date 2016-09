Técnico estreou na seleção com os 3 a 0 em Quito

Por: O Globo

Em 02 de setembro, 2016 - 08h44 - Futebol

Um aliviado Tite falou com a imprensa após a vitória na estreia no comando da seleção brasileira. Depois dos 3 a 0 sobre o Equador, em Quito, o técnico festejou, mas com os pés no chão, o triunfo pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018.

Com apenas três treinos no Equador, Tite exaltou a dedicação de seus comandados:

- O time todo foi solidário. Soube sofrer no início para vencer no final. Estou feliz, mas não eufórico. O mais importante é ter tempo para a ideia se implementar.

Destaque da vitória, com dois gols e depois de sofrer o pênalti que abriu o placar, Gabriel Jesus agradeceu a liberdade dada por Tite:

— Ele me deixou livre para eu poder jogar. E todos me apoiam — disse Jesus.

Preterido pelo antecessor de Tite, Dunga, o lateral Marcelo exaltou a estreia do técnico:

— O melhor futebol está na Europa. O Tite tem este estilo, mas com a manha brasileira — elogiou.

Para o jogador do Real Madrid, a seleção tem tudo para fazer uma boa partida contra a Colômbia, terça-feira, na Arena da Amazônia:

— A torcida vai apoiar e vamos tentar fazer um grande jogo em Manaus — previu.