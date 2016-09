Técnico também projetou uma evolução da Seleção ao longo das Eliminatórias, em entrevista ao canal 'ESPN Brasil'

Por: Lance!Net

Em 21 de setembro, 2016 - 17h30 - Futebol

Desde que Tite assumiu o comando da Seleção Brasileira, Casemiro e Marcelo, ambos do Real Madrid, passaram a ser titulares. Agora, as exaltações às ótimas atuações da dupla ganham reforço do técnico do Brasil.

Em entrevista ao canal "ESPN Brasil", Tite rasgou elogios principalmente ao volante, que, assim como Marcelo, começou as partidas contra Equador e Colômbia, no início do mês pelas Eliminatórias, como titular. O treinador também disse que o jogador merengue, Fernandinho e Rafael Carioca brigam pela mesma posição.

'O domínio que ele tem da posição no sistema é impressionante. A ocupação de espaço que ele tem e o nível de concentração são incríveis. Ele tem visão periférica até dentro do vestiário (risos)', disse o treinador, que revelou ainda ter conversado com o técnico Zinedine Zidane sobre os brasileiros do Real.

Sobre Marcelo, que era preterido nos tempos de Dunga, Tite fez questão de enaltecer a ofensividade do lateral-esquerdo. 'Na fase de transição ofensiva, o Marcelo é impressionante. Ele se ajusta defensivamente quando é cobrado, principalmente com um sistema que potencialize as peças, e isto é desafio do treinador', salientou.

Além de projetar uma evolução da Seleção Brasileira ao longo das Eliminatórias, Tite comentou acerca do convite que recebeu para substituir Dunga. E admitiu que tinha dúvidas.

'Eu tinha muitas dúvidas. Fui um pouco egoísta quando aceitei, principalmente pelos profissionais do Corinthians que tinham fechado comigo, mas era a oportunidade. Meu momento. Fiquei frustrado quando o convite não veio logo após a Copa, mas por pouco tempo', finalizou.