Brasil enfrenta a Colômbia no dia 25, no Engenhão, e renda será para família das vítimas do acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense

Por: Lance!Net

Em 10 de janeiro, 2017 - 23h16 - Série A

Brasil e Colômbia irão disputar um amistoso no dia 25 de janeiro, no Estádio Nilton Santos, às 21h45, para ajudar as famílias das vítimas do acidente aéreo envolvendo o avião com a delegação da Chapecoense e jornalistas.



Para o compromisso contra os colombianos, Tite só poderá contar com jogadores que atuem no futebol brasileiro.



- O critério da formação da lista é técnico-tático, porém em respeito aos clubes e preservando a saúde dos atletas seguiremos um pré-requisito. Nosso departamento médico-físico estará em contato com os clubes para que nos passem uma segurança de que o atleta possa atuar por no mínimo 45 minutos - disse Tite.



Lista com o nome dos convocados por Tite só será divulgada no dia 19, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.