SELEÇÃO: Diego, do Flamengo, também é chamado para o Brasil que enfrenta a Colômbia

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 20 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O técnico Tite anunciou ontem a lista de convocados da seleção brasileira para o amistoso contra a Colômbia, que será disputado em 25 de janeiro, no Engenhão, no Rio, e aproveitou para apresentar uma relação cheia de novidades, chamando veteranos que vinham sendo pouco lembrados para a equipe, como Diego, Robinho e Diego Souza. Mas também se lembrou de cinco jogadores que conquistaram a medalha de ouro olímpica em 2016 - Weverton, Luan Garcia, Rodrigo Caio, Walace e Luan. Como o amistoso foi agendado para uma data que não está reservada pela Fifa para compromissos internacionais, Tite só chamou jogadores que atuam no futebol nacional. E isso abriu espaço para que o treinador convocasse atletas de times que se destacaram na última edição do Campeonato Brasileiro.