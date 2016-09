Com gols brasileiros, Guangzhou Evergrande bate o Hebei CFFC por 3 a 0 fora de casa

Globoesporte.com

10 de setembro, 2016

Alan marcou com um belo chute, Ricardo Goulart deixou sua marca em um excelente contra-ataque, e o Guangzhou Evergrande venceu mais uma no Campeonato Chinês. Na semana em que o técnico Manuel Pellegrini chegou ao clube, o Hebei CFFC, de Aloisio, não conseguiu segurar o líder e acabou derrotado por 3 a 0 em casa para os comandados de Luiz Felipe Scolari.

Os visitantes abriram o placar aos 19 minutos, depois que o cruzamento da direita sobrou para Huang Bowen chutar forte e fazer 1 a 0. O Guangzhou ampliou ainda no primeiro tempo. Alan recuperou a bola no ataque, puxou para o meio e acertou belo chute de longe que ainda bateu na trave antes de entrar.

- Esse resultado que conquistamos hoje é fundamental na nossa briga pelo titulo. Jogos como esse exigem muita atenção e inteligência para saber aproveitar os espaços deixados pelo adversário. Saímos de campo felizes pelos três pontos e nossa luta pelo título continua. Graças a Deus as coisas estão correndo bem para mim esse ano com ritmo de jogo, gols, assistências e tudo isso me deixa totalmente realizado. Para fechar esse ano com chave de ouro, espero que eu e meus companheiros continuemos fazendo boas partidas para assegurar o título chinês - disse Alan.

Ricardo Goulart fechou a vitória do time de Felipão com um contra-ataque de manual. O Guangzhou Evergrande saiu tocando de sua área, com a bola passando pelo atacante ainda no campo de defesa antes de aparecer na área para receber o passe de Gao Lin e chutar para fazer 3 a 0.

Com a vitória, o Guangzhou chega a 53 pontos e abre nove de vantagem para o vice-líder Jiangsu Suning, que ainda joga neste domingo. O Hebei CFFC, com 35 pontos, permanece na quinta colocação.