PAULISTA: Audax tem sido uma pedra no caminho dos grandes times em Osasco

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 18 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

A pedra no sapato dos grandes times de São Paulo é o adversário do Corinthians hoje, às 17 horas, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Audax deixou de ser novidade, mas ainda dá o que falar e tem sido um tormento para os quatro principais clubes do Estado. Vide o São Paulo, que perdeu por 4 a 2 na estreia do Estadual. A missão do técnico Fábio Carille é conseguir descobrir uma maneira de não ser envolvido pelo estilo peculiar de jogo da equipe de Osasco. Na teoria, ele garante ter o segredo para parar o adversário, que passou sem dificuldades pelo São Paulo, mas empatou com a Ferroviária e perdeu para o Linense. “Estamos programando duas situações para marcar. Conheço o Fernando (Diniz, técnico do rival) faz tempo.