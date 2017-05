NOVELA: Capítulos da semana também serão exibidos de uma vez só aos domingos

Em 01 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Há 28 anos, o país era apresentado aos habitantes de Santana do Agreste, fictícia cidade no Nordeste brasileiro onde se passa a história de “Tieta”. No mês que completa sete anos no ar, o Viva comemora em grande estilo com esse clássico da teledramaturgia brasileira. O folhetim é um dos mais pedidos pelos assinantes do canal e substituirá “A Gata Comeu” a partir de hoje, às 15h30 e à 0h30. Pela primeira vez, desde sua estreia em 2010, o Viva vai exibir, aos domingos, uma maratona dos capítulos da semana da novela, a partir do dia 7, às 19h.

Sucesso unânime e campeã de audiência em 1989, quando foi ao ar na Globo, a novela de Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares conquistou o país com seu enredo irreverente, destacando bordões, sotaques, costumes e figurinos dos personagens.