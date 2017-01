Suzana Alves se dedica à família, mas já faz planos para volta à TV

Em 02 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Longe da TV desde 2009, quando fez uma participação no especial “Chico e amigos”, na Globo, Suzana Alves revela que quer voltar a atuar ano que vem. E mais: tem o sonho de fazer uma novela do início ao fim. A atriz, que foi revelada em 1997 por Luciano Huck ao interpretar a personagem Tiazinha no programa “H”, deu uma pausa na carreira nos últimos tempos para se dedicar ao filho, Benjamin, de 5 meses, fruto do casamento com o tenista Flávio Saretta. As informações foram divulgadas pela jornalista Patricia Kogut, colunista de “O Globo”.

