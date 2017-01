Banqueiro leva filho à boate

Por: GShow

Em 03 de janeiro, 2017 - 16h02 - Novelas

Tião (José Mayer) resolve tomar uma decisão muito drástica e descabida depois que Edu (Matheus Fagundes) e Juninho (André Luiz Franbach) fingiram ser um casal. Sem noção, o pai resolve levar o filho à uma boate de garotas de programa e exige que ele durma com uma delas.

"Nem pense em bancar o garotinho sensível e sair batendo o pezinho! Honre as calças que eu te compro e prove que é homem! Porque filho gay eu não vou admitir!", o banqueiro esbraveja. "Por que você tá fazendo isso comigo? Pra me humilhar? Por que você me odeia? O que foi que eu te fiz, pai?", diz o rapaz, muito decepcionado.

O que será que vai rolar? Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta terça-feira, 3/1.