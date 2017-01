Dada como morta após ficar desaparecida, a jovem volta Disfarçada de marina e tira o vilão do sério

Em 06 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Por essa, Tião (José Mayer) não esperava. O vilão de “A lei do amor” (Globo/TV Liberal) vai ficar impactado ao dar de cara com Marina (Alice Wegmann) nos próximos capítulos da trama. O banqueiro vai à procura de Magnólia (Vera Holtz) no spa e a moça, que passa a ser massagista no local, avisa que a cliente já foi embora. No susto, Tião solta: “Isabela?”

A jovem, calmamente, diz que se chama Marina e Tião é irônico. “Ah, é? Muito prazer! De onde você é... Marina?”, indaga o banqueiro. A moça diz que é do Rio e ele continua a ser debochado. “É... o sotaque, ao menos, é convincente.

