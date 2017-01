Após renunciar, prefeito eleito de Marabá volta atrás e decide tomar posse

Em 02 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O prefeito eleito de Marabá, Tião Miranda (PTB), voltou atrás da decisão de renunciar ao cargo e foi empossado ontem, em cerimônia realizada na Câmara dos Vereadores do município, que fica no sudeste do Pará. Com a decisão, Toni Cunha foi empossado como vice-prefeito. Ele assumiria no caso da impossibilidade do prefeito eleito ser empossado. As informações são do Portal G1.

