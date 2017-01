Banqueiro deixa Flavia desconfiada ao falar que vai assumir os custos

Em 12 de janeiro, 2017 - 20h26 - Novelas

Depois de falar boas verdades no ouvido de Tião (José Mayer) e acusá-lo, junto de Tiago (Humberto Carrão), dos crimes contra Isabela (Alice Wegmann) e Zelito (Danilo Ferreira), Flavia (Maria Flor) vai até Salete (Claudia Raia) e Misael (Tuca Andrada) desabafar. A DJ começa a fazer planos de juntar suas economias para a operação de Cidália (Susana Ribeiro). A candidata a prefeita já está até pensando em vender sua caminhonete, quando o banqueiro aparece e surpreende a todos.

Calmo, o ex-marido de Helô (Cláudia Abreu) diz: "As suas palavras me atingiram profundamente. Eu vou arcar com todas as despesas médicas da Cidália. E já disse ao doutor Bruno (Armando Babaioff) pra ele providenciar a cirurgia o mais rápido possível". Todos ficam chocados com a iniciativa de Tião, mas Flavia se recusa a agradecer ao pai e fica intrigada com a mudança no comportamento dele.

O que será que fez Tião mudar de ideia? Não perca a cena prevista para ir ao ar nesta sexta-feira, 13/1. Saiba mais sobre o capítulo!