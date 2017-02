Fisioterapeuta e a loira estão ficando amigas e até saindo para lanchar

Por: GShow

Em 16 de fevereiro, 2017 - 12h18 - Novelas

Letícia (Isabella Santoni) está se mostrando uma mulher muito adulta em suas atitudes. Ela procura Marina (Alice Wegmann) para conversar sobre Tiago (Humberto Carrão): "Eu sei que o Tiago me ama... Mas o jeito que você mexe com ele me deixa muito insegura!". Durante o papo, as duas decidem fazer um lanche e conversar mais. "Você pode falar de você, mas tá proibida de falar do seu marido!", impõe Marina.

Depois de um tempo, elas voltam ao spa e encontram Tiago, que está lá atrás de Marina. "Pelo visto, hoje é o dia das surpresas!", comenta a fisioterapeuta, deixando o rapaz todo sem jeito. Confira a cena que vai ao ar nesta quinta-feira, 16.