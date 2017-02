Ex-namorado de Isabela é grosseiro com ficante da fisioterapeuta

Por: Gshow

Em 19 de fevereiro, 2017 - 10h05 - Novelas

Marina (Alice Wegmann) está realmente mexendo com a cabeça de Tiago (Humberto Carrão). Ao invés de trabalhar, o rapaz acessa as redes sociais da fisioterapeuta e fica incomodado ao ver diversas fotos dela com outros caras.

Mais tarde, enquanto janta com Letícia (Isabella Santoni) em um restaurante, Marina aparece acompanhada. Ela vai até a mesa do casal e apresenta o ficante: "Esse é o Felipe! Ele é consultor ambiental!". O rapaz faz uma brincadeira com Tiago, que responde em um tom nada amigável.

Depois que Marina vai embora, Letícia chama a atenção do marido. "Ele que veio provocando, você não viu? Palhaço!", diz Tiago. Confira a cena que vai ao ar a partir desta segunda-feira, 20/2.