Marido de Letícia briga com a fisioterapeuta e joga umas verdades na cara dela

Por: Gshow

Em 09 de fevereiro, 2017 - 09h13 - Novelas

O clima vai esquentar no SPA! Tiago (Humberto Carrão) não aguenta mais a presença de Marina (Alice Wegmann) em sua vida. A paz dele chegou ao fim desde que ela apareceu! Por conta disso, ele pede para ela se afastar. "Só falta você dizer que a sua amizade com o Edu é inocente e desinteressada! (...) Você não vai mais procurar o meu cunhado, entendeu?", ele exige.

"Isso é problema de vocês! Era só o que faltava me afastar do Edu pra não estressar os pombinhos!", Marina retruca e ainda completa dizendo que ele só está usando essa história de Isabela para se aproximar dela. Tiago fica furioso e começa a atacá-la verbalmente: "Eu não curto mulher vulgar!". Mas ela também não fica quieta: "Falou o ogro que se acha príncipe!".

Eita, Brasil! Como vai terminar esta treta?! Confira a cena que vai ao ar nesta quinta-feira, 9/2.