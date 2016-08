O sucesso na internet reflete o bom momento da carreira do cantor.

Em 31 de agosto, 2016 - Show

O sucesso “Bang”, da cantora Anitta, ganhou uma versão inusitada na voz de Tiago Iorc, que acaba de lançar um clipe da música, com direção do próprio cantor em parceria com Rafael Kent. “Quando participei do programa Música Boa ao Vivo, me convidaram pra fazer uma versão inesperada de alguma música. Como a Anitta é quem apresenta o programa, pensei logo em cantar Bang. O público gostou e então comecei a tocar essa música nos meus shows”, disse Iorc.

Toda a irreverência que a cantora demonstrou no clipe do megahit é desconstruída na versão de Iorc, que apresentou um clima mais sensual e intimista para a composição e para as cenas.

