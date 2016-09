Empolgado com sua primeira venda como artesão, ele volta atrás e diz à mulher que quer ser pai

Por: GShow

Em 15 de setembro, 2016 - 17h15 - Novelas

Em casa, Tiago (Marcello Melo Jr.) examina, concentrado, uma cadeira de bambu que acabou de fazer. Dora(Juliana Alves) surge do quarto de camisola e reclama que o marido agora só quer saber se seus artesanatos. "Ah! Tem dó, né Tiago! Tempão que tô te esperando. Antes ficava me apressando pra cair na cama... Tá parecendo outro homem, diferente do que casei".

Ele, então, surpreende a esposa. "Quero ter um filho com você", diz, ajoelhando-se diante dela. Ela fica radiante com a decisão do marido, mas fica desconfiada com a mudança repentina de opinião.

"Conversei com a Chica. Ela disse que a gente pode criar nosso filho aqui na comunidade. E se a pesca não der, agora eu tenho mais uma profissão: sou artesão!", diz ele, contando que vendeu sua primeira mesa e já tem uma nova encomenda.

Será que vem um bebê por aí? Acompanhe em Sol Nascente nesta quinta-feira, 15/9.