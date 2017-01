Banqueiro cobra convite para casamento de Letícia e leva fora

Por: GShow

Em 06 de janeiro, 2017 - 14h20 - Novelas

Senta que lá vem bomba! Tião (José Mayer) vai até a casa de Letícia (Isabella Santoni) e diz que espera um convite para o casamento da garota com Tiago (Humberto Carrão). O sobrinho de Pedro (Reynaldo Gianecchini) chega bem na hora e, sem cerimônia, admite que se dependesse dele, não convidaria o banqueiro para a cerimônia.

A filha de Helô (Cláudia Abreu) até tenta amenizar as coisas, pedindo calma para o noivo, mas ele parece disposto a soltar tudo que está guardado sobre Tião. "Você é tudo o que meu tio sempre falou: um cara nefasto, nocivo, e não quero nenhum tipo de proximidade com você", dispara.

O banqueiro até tenta crescer para cima de Tiago, mas o gato, que já estava furioso, fica com ainda mais raiva quando Tião toca no nome de Isabela (Alice Wegmann). Ele dá um soco na cara do pai de criação de Letícia e grita: "Fora daqui! Fora da minha vida e da vida da Letícia, Tião Bezerra". Não perca a cena, prevista para ir ao ar nesta sexta-feira, 6/1.