Fãs preparam surpresas para o cantor, que se apresenta hoje à noite em palco 360o, no hangar

Em 14 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Thiaguinho volta a Belém para apresentar o seu novo show, hoje, com os sucessos do CD “VamoQueVamo”. A festa, no Hangar, a partir das 22 horas, terá um palco 360 graus, que ressalta a característica marcante do astro: quanto mais próximo dos fãs, melhor. Um dos nomes do samba mais queridos pelo público paraense, Tiaguinho retribui o carinho recebido com o seu talento, e não economiza elogios e palavras carinhosas aos fãs locais. Antes do artista entrar em cena, as bandas Baladeros e Nosso Tom fazem o esquenta com o público.

