Brasileiro subiu ao pódio pela segunda vez em duas competições após levar o ouro no salto com vara nos Jogos Olímpicos

Por: Lance!Net

Em 03 de setembro, 2016 - 17h07 - Atletismo

O brasileiro Thiago Braz segue em alta no circuito internacional. Após conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no salto com vara, o paulista subiu ao pódio pela segunda vez em duas competições, dessa vez, com a medalha de prata.



Neste sábado, no Festival Internacional de Atletismo, no Estádio Olímpico de Berlim (ALE), ele saltou 5,72m na terceira tentativa e assegurou o vice-campeonato do torneio, perdendo o ouro para o grego Konstandinos Filippidis, que obteve a mesma marca, mas levou a melhor nos critérios de desempate. O americano Sam Kendricks terminou em terceiro (5,62m).



No começo da semana, Braz disputou a etapa de Zurique (SUI) da Liga Diamante, e terminou na terceira colocação, atrás de Kendricks e de seu principal rival, o francês Renaud Lavillenie, que dividiram o ouro. Esse inclusive, foi o pódio olímpico, com Braz em primeiro, seguido pelo francês e o americano.