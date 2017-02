O projeto será inaugurado amanhã (15) e tem as crianças como público-alvo

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 14 de fevereiro, 2017 - 10h23 - Teatro

Uma programção especial visa comemorar o aniversário de 139 anos do Theatro da Paz em grande estilo. Com a intenção de expandir a cultura para pessoas que geralmente não têm tanto acesso à ela, alcançando novos públicos e amplificando a intimidade com a arte, o Teatro realizará, a partir desta quarta-feira (15), às 10h, um projeto educativo voltado ao público infantil.

Os pequenos irão caminhar pela estrutura do Teatro, cheias de história e riqueza arquitetônica. A época da Belle Èpoque, tão presente em cada traço do Theatro da Paz, vai ser narrada por Carla Pessoa, atriz formada pela Universidade Federal do Estado do Pará (Ufpa), para 100 crianças atendidas pela Fundação Pro Paz, como programação especial de inauguração do projeto.

Hall, varanda, plateia, palco, coxias, camarins e foyer serão alguns dos espaços que poderão ser visitados. Todos são marcados pela edificação de estilo neoclássico, inspirada no Teatro Scala, de Milão, na Itália.

O projeto, que tem caráter educativo, visa aproximar o público do belíssimo patrimônio cultural e arquitetônico. Para a diretora do teatro, Ana Cláudia Moraes, vale ressaltar que o Theatro da Paz já possui, por exemplo, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), espetáculos com entrada franca, como os concertos do Amazônia Jazz Band, da Orquestra Sinfônia do Teatro da Paz e o Festival de Ópera. Esse é um meio de possibilitar uma maior democratização do acesso à arte.

O PROJETO

O projeto Contação de História do Theatro, depois da visita comemorativa das crianças e adolescentes, retoma o agendamento das escolas, a partir de março, quando se inicia o ano letivo. Neste ano já estão agendados grupos do Curro Velho, Fundação Carlos Gomes, Universidade Estadual do Pará, escolas da rede oficial de ensino, mas as visitas estarão abertas a estudantes das escolas privadas ou assistidas pelos projetos sociais. A diretora do Theatro da Paz planeja realizar mensalmente essa visita monitorada.

CONCERTO

Também nesta quarta-feira (15), a Amazônia Jazz Band apresentará a partir das 20h o concerto “O jazz homenageia o Teatro da Paz e Waldemar Henrique”, sob a regência do maestro Nelson Neves especial, nas comemorações do Teatro e em homenagem ao maestro e compositor Waldemar Henrique, que nasceu no mesmo dia da fundação do da Paz, do qual foi, também, diretor. O concerto terá a participação da cantora Nanna Reis. O concerto terá entrada franca e os ingressos podem ser obtidos na bilheteria do Teatro, a partir das 9h de quarta-feira.

Este ano, a Amazônia Jazz Band, grupo de música criado pela Secretaria do Estado de Cultura, lança o primeiro DVD do grupo, gravado em 2016, com a participação da cantora paraense Jane Duboc. O disco marcará o surgimento da Amazônia Jazz Band há 20 anos.

Serviço: 139 anos do Theatro da Paz

10h – Visita guiada com 100 crianças da Fundação Pro Paz

20h – Concerto “O jazz homenageia o Teatro da Paz e Waldemar Henrique”, sob a regência do maestro Nelson Neves, com participação de Nanna Reis.

A entrada é franca e os ingressos podem ser obtidos na bilheteria do teatro, a partir das 9h desta quarta-feira (15).