Faixa faz parte de I See You, novo disco do grupo

Por: Omelete

Em 02 de janeiro, 2017 - 14h19 - Música

The XX liberou na manhã desta segunda-feira (2) a inédita "Say Something Loving", faixa do novo disco, I See You. Ouça:

O disco chega em 13 de janeiro. Confira a lista de faixas:

1. Dangerous

2. Say Something Loving

3. Lips

4. A Violent Noise

5. Performance

6. Replica

7. Brave For You

8. On Hold

9. I Dare You

10. Test Me

The xx estará no primeiro dia do Lollapalooza Brasil 2017, em 25 de março de 2017.