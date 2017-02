Informações sobre datas e locais ainda não foram divulgadas. Será a primeira vez do grupo na América Latina.

Por: G1

Em 04 de fevereiro, 2017 - 07h26 - Entretenimento

A banda britânica The Who virá ao Brasil pela primeira vez em setembro deste ano, anunciou o empresário Bill Curbishley em entrevista à rádio BBC nesta sexta-feira (3). Segundo ele, o grupo fará três shows no país.

Uma das mais influentes da história do rock, a banda passará também por Chile e Argentina. "Nós vamos viajar em turnê pelas Américas, e ainda não consigo acreditar, mas iremos para a América do Sul pela primeira vez. Minha mulher é argentina e eu sei que há um grande público lá. Vai ser fantástico", disse Curbishley.

Em 2007, o The Who chegou a anunciar uma turnê pelo continente, mas os shows foram cancelados antes do início da venda dos ingressos. Ainda não foram divulgadas informações sobre datas e locais dos shows deste ano.

A formação clássica da banda, fundada em 1964, tinha o baterista Keith Moon (1946-1978), o guitarrista Pete Townshend, o vocalista Roger Daltrey e o baixista John Entwistle (1944-2002). Townshend e Daltrey continuam na banda.

O Who é considerado um dos grupos pioneiros do rock, e eternizou canções como "Baba O' Riley" e "My generation". A banda também é famosa por popularizar o gênero ópera rock, principalmente com o álbum "Tommy" (1969).