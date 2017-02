A candidata incorporou a coreografia da personagem e mostrou delicadeza.

Por: Redação ORM News

Em 18 de fevereiro, 2017 - 00h15 - Rainhas

Thayane Yamada, 24 anos, é a 16º candidata representando a Associação Atlética Banco do Brasil (AABB). Ela vem com a fantasia “Honorável Tomoe Yoshinata e os Segredos de uma Samurai”. O corpo é a réplica do traje usado por Tomoe na batalha Tonomiyama, com uma armadura bordada com cristais e pedras semi-preciosas.

A candidata tem traços da personagem Guerreira Samurai, e encantou o público com sua coreografia e delicadeza.