O casal posou junto com a bebê e a atriz compartilhou o registro no Instagram nesta sexta-feira, 2, mostrando a festinha de mêsversário

Thais Fersoza e Michel Teló posaram para uma foto fofíssima com a pequena Melinda em comemoração pelo primeiro mês de vida da garotinha. "Que benção meu Deus! Foi lindo! Obrigada família! Primeiro mesversario da nossa pequena! Pensem no coração da mamãe aqui... rsrs Num guento com tanta fofura! #ÉMuitoAmor #FamíliaPlanoDeDeus #AmorMaior #NossaMisturinha", escreveu a atriz na legenda do registro. Na foto, Melinda aparece no colo de Thais e é possível ver o bolo da celebração junto com arranjos de flores e balões.

A imagem foi compartilhada nesta sexta-feira, 2, mas a data foi comemorada exatamente um mês após o nascimento da pequena, na quinta-feira, 1, quando, inclusive, Thais fez uma declaração de amor para ela na web:

"O sorriso mais lindo do mundo! Há 1 mês atrás comecei a entender e viver esse amor... Ainda me faltam palavras para descrever o que senti a primeira vez que olhei para ela... Me faltou ar, meu coração disparou, senti a maior emoção do mundo! Como eu te amo Melinda... Como me sinto especial por ter dado à luz a você. Minha benção de Deus, minha maravilhosa! Sou completamente apaixonada por essa pessoinha. #1Mes #PrimeiroMesversário #FamíliaPlanoDeDeus #NossaMisturinha #AmorMaior".

Os seguidores da mamãe de primeira viagem encheram a família de elogios. "Linda princesa bebê", escreveu um. "Família abençoada", postou outro. "Delícia de comemoração", postou mais um. "Momentos maravilhos", comentou outro admirador.

Na quinta-feira, 1, Thais já havia mostrado uma foto do bolinho que encomendou para a ocasião. "Muito apaixonada pelo primeiro bolinho da Melinda! Nunca mais vou esquecer essa fofura... Vai fazer parte da nossa história para sempre! Muito obrigada @marjocakes por essa delicia! Ficou perfeito! Bem do jeitinho que a gente queria... E gostoso demais! Melinda amou! Rsrs #ClaroQueElaNãoComeu #ÉModoDeDizer #MasAGenteComeu #EÉMesmoUmaDelícia", brincou.

Melinda nasceu no dia 1º de agosto, em São Paulo, com 3.045kg e 49,5cm. Encantada pela filha, Thais fez um post contando aos fãs sobre o seu sentimento: "Uma semana do maior amor do mundo! Que benção, meu Deus! Me sinto tão especial por ter dado à luz, trazer uma vida ao mundo! Obrigada Senhor por tanto.. Obrigada marido por ser o melhor companheiro do mundo e o pai mais perfeito pra Melinda. Há uma semana nasceu nossa misturinha, há uma semana nosso amor se materializou em forma do serzinho mais amado do mundo! Coração batendo fora do peito. Te amo minha filha!".