Atacante argentino receberá R$ 2,5 milhões por semana no Shanghai Shenhua e será o jogador mais bem pago do mundo da bola

Por: Lance!Net

Em 13 de janeiro, 2017 - 16h04 - Futebol

No final do ano passado, ficou definido que Tévez não irá mais defender o Boca Juniors neste ano de 2017. O atacante que já chegou tirar foto com a camisa do novo clube, por meio de um vídeo demonstrou o carinho pelo clube Xeneize e se despediu dos torcedores. Tevez vai se aposentar no Boca Juniors, afirma dirigente

'Quero agradecer a torcida do Boca por todo o carinho e amor que me deram sempre'. Assim, começou a despedida de Carlos Tévez. O atacante também falou sobre sua nova história no Shanghai Shenua e continuou: 'Não foi uma decisão fácil de ter e nem de comunicar em um clube que você ama. Eu agradeço todo o amor e apoio que me deram as pessoas, os líderes, a comissão técnica e os meus companheiros de equipe. Eu penso que você tem que estar 100% porque se estiver até mesmo 99% de certeza, você pode ir ou ficar no clube errado. foi o que aconteceu na minha cabeça, e se eu não estava 100%, não podia ficar no clube', afirmou

Para finalizar, ele disse: 'É difícil fazer uma mídia para falar, porque todos nós sabemos que às vezes muitos torcedores vão ter suas opiniões e através de lá virão as críticas. Mas meu amor pelo Boca sempre foi verdadeiro e não importa qual a camisa que eu estou usando, sempre vai ter tatuado azul e ouro e isso é algo meu e da minha família. Eu quero agradecer o Boca e o presidente, porque quando eu fiz a decisão de sair, não se opôs. Eu quero dizer que eu vou perder muito e realmente me fere a esta notícia, mas a vida continua e temos de seguir em frente. Eu envio um grande abraço a todos e espero que tudo corra bem', finalizou o ídolo.