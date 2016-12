Há alerta de tsunami. Governo pede que moradores da costa saiam para áreas seguras

Por: G1

Em 25 de dezembro, 2016 - 12h09 - Mundo

Um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o Chile neste domingo (25), informa o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O epicentro do tremor foi registrado a 40 km de Puerto Quellon e a 33 km de profundidade - inicialmente foi informada profundidade de 14,9 km.

De acordo com a agência Reuters, o Centro de Alerta para Tsunamis do Pacífico emitiu um alerta de tsunami para um raio de 1.000 km a partir do epicentro.

Por precaução, o governo chileno pediu que moradores das praias das regiões de Biobío, Araucanía, Los Ríos e Aysén saiam para áreas seguras. Segundo o site de notícias Emol, que cita o Ministério do Interior e da Segurança Pública, ainda não há relatos de pessoas afetadas.