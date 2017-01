SUSTO - Tremor de magnitude 4,7 na escala Richter afetou os estados

Em 04 de janeiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Um tremor de magnitude 4.7 na escala Richter foi registrado por volta das 9h45 de ontem, a cerca de 30 km da cidade de Vargem Grande, no Maranhão, segundo o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (OBSIS). De acordo com o órgão, o epicentro do tremor foi entre os municípios de Vargem Grande e Belágua e os efeitos foram sentidos em diversos municípios do Maranhão e do Piauí, incluindo as capitais São Luiz e Teresina, locais onde esse tipo de evento é incomum.