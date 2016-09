Farmácias instalarão recipientes para que remédios vencidos sejam incinerados

Por: O Liberal

Em 18 de setembro, 2016 - 10h05 - Pará

O que fazer com medicamentos fora da validade ou que sobraram de um tratamento? Descartá-los no lixo de casa é o destino mais arriscado. Restos de medicações no lixo podem ocasionar, por exemplo, o uso inadvertido por outras pessoas, resultando em reações adversas graves e intoxicações. De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os agentes causadores de intoxicações, desde 1996.

Descarte de medicamentos pelo esgoto e pelo lixo comum também traz impactos ambientais. Substâncias químicas dos medicamentos chegam aos rios e córregos, contaminando a água que bebemos. A promotora de Justiça Ângela Maria Balieiro Queiroz, da Promotoria de Meio Ambiente, participou na semana passada de reunião na Assembleia Legislativa para apresentar o problema e propor soluções.

Ela informou que não há no Brasil legislação específica para o descarte, recolhimento, transporte e destinação adequada dos medicamentos vencidos ou em desuso pelos consumidores. “No Pará, há uma responsabilidade de condicionamento e destinação para os medicamentos que estão em posse dos locais que o manipulam, como os fabricantes, as farmácias e os hospitais. Por isso, o Ministério Público elaborou um projeto para conscientizar a população de que não jogue no lixo comum e que entregue ao responsável, os fabricantes, o distribuidor e o comerciante ou nos postos de saúde ou hospitais mais próximos de sua casa. Para que eles possam dar destinação ambientalmente adequada”, afirmou a promotora.

Farmácias, laboratórios e secretarias de Saúde municipais e do estado assinarão Termo de Compromisso no próximo dia 25 de outubro para disponibilizar recipiente na farmácia para descarte de medicamentos vencidos. O mesmo recipiente também será utilizado para recolher remédios vencidos nas unidades de saúde das secretarias de Saúde do Estado e do município. Paralelo a esse trabalho, a Sesma também orientará agentes de saúde a compartilhar informações sobre o tema nas visitas domiciliares.

A medida foi acertada no último mês de agosto, durante audiência pública promovida pela 2ª Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e Urbanismo, que propôs a criação de postos de coletas, chamados de descartômetros, nos quais as pessoas possam depositar o medicamento vencido para ser incinerado pelas distribuidoras.

A assessora jurídica do Sindicato das Empresas Distribuidoras de Medicamentos (Sindafarma), Ellen Martins, informa que a incineração já é feita pelas empresas e será ampliada com o material descartado pela população. “Nós, distribuidores, estamos negociando com o Ministério Público alguns pormenores fundamentais para que ampliemos a demanda de medicamentos incinerados. Atualmente, incineramos nossos medicamentos fora da validade, que estão em nossos estoques. Para incinerar o medicamento descartado pela população, precisamos de nota fiscal. Por isso, tivemos uma reunião com a Sefa e eles ficaram de providenciar um mecanismo para gerar essa nota fiscal sem custos para nós”, esclareceu a advogada. Amanhã, haverá outra reunião para que o Termo de Compromisso seja possível de ser assinado e cumprido por todos os órgãos envolvidos”, destacou.

O Ministério Público encamimhou propostas de lei à Câmara de Belém e à Assembleia Legislativa para disciplinar a conduta dos envolvidos na cadeia de medicamentos: desde o fabricante até o consumidor. “Essa responsabilidade é do Ministério do Meio Ambiente, a nível nacional. Em 2013 ele elaborou um acordo setorial, chamando todos os laboratórios e produtores para a elaboração dessa logística, mas parou. Em 2014, eles prorrogaram o prazo e até hoje o Brasil padece de uma norma que discipline a logística reversa de medicamentos. Por falta dessa norma nacional é que os estados e os municípios estão elaborando suas próprias leis para dar uma solução aos medicamentos”, disse ela.