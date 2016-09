Ministério Público quer fazer balanço sobre cumprimento de cláusulas do TAC

Em 06 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Primeiro promotor de justiça de Defesa das Pessoas com Deficiência, dos Idosos e de Acidentes de Trabalho de Belém, em exercício, Rodier Ataíde Barata assegurou ontem a O LIBERAL que uma última vistoria deverá ser feita no Terminal Rodoviário de Belém, no bairro de São Brás, até o fim deste mês para averiguar o que foi cumprido das 25 cláusulas do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado em julho de 2015 com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda (Sinart). Ele observou, porém, que entre os problemas identificados, há questões previstas no TAC, e outras não, a exemplo do uso indevido para fins econômicos da via defronte ao prédio do Terminal Rodoviário, cedida pelo ex-prefeito Duciomar Costa em 2005 por convênio considerado ‘’estranho’’, nas palavras do promotor.