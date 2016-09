A UFPA ofertará 60 vagas

Por: Redação ORM News com informações da UFPA

Em 19 de setembro, 2016 - 09h45 - Belém

Termina nesta segunda-feira (19) as inscrições para o curso de Italiano na Universidade Federal do Pará. O curso faz parte do primeiro edital para cursos presenciais de idiomas nas universidades do Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF). O edital é uma iniciativa piloto que ofertará o ensino das línguas alemã, francesa, italiana e japonesa.

As inscrições para o curso de Italiano encerram-se às 12h e são feitas no site do IsF (acesse aqui). São ofertadas 60 vagas, e o curso terá duração de 32h. As aulas iniciam-se no dia 3 de outubro.

O objetivo da oferta do curso é dar oportunidade à comunidade acadêmica, mas também levantar a demanda para o aprendizado de outras línguas nas instituições federais de ensino superior.

Desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) por intermédio da Secretaria de Educação Superior (SESu), em conjunto com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) tem como principal objetivo incentivar o aprendizado de línguas, além de propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do País.

O Programa Idiomas sem Fronteiras (IsF) foi elaborado com o objetivo de proporcionar oportunidades de acesso ao estudo dos idiomas estrangeiros para a comunidade acadêmica como base estruturante do processo de internacionalização das universidades brasileiras. Para atender tal demanda, suas ações incluem a oferta de cursos a distância e cursos presenciais, além da aplicação de testes de proficiência.

O edital completo com as informações detalhadas pode ser acessado no Portal do Programa IsF ou clicando aqui.

