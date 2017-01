Está etapa do GP contará com nove lutas de MMA e um desafio de muay thai Feminino

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 12h01 - Artes Marciais

No dia 28 de janeiro será de disputa para os atletas de MMA do Pará que irão competir na terceira etapa do TAF (The Amateur Fighter). A competição será no Ginásio do Abacatão, em Ananindeua, às 20 horas. Serão um total de nove lutas de MMA e um desafio de muay thai Feminino.

Os ingressos custam R$ 15 para arquibancada e R$ 20 para área VIP cadeira. Os bilhetes podem ser adquiridos na academia Superação (Final da linha do Cidade Nova 8), Clínica CAEEX (João balbi nº848, entre 14 de Março e Alcindo Cacela) e MegaMídia (Rua Jardim Esmeralda nº 942, Rua Ao lado do Líder BR).

O evento contará com a das Ring Girls Barbara Holanda, Lara Rodrigues, Stephany Brito e Larissa Nascimento. Além disso, haverá apresentações de Taiko do Grupo Kodon da APANB, da AKP - Associação de Kendo do Pará e o especial do Grupo FitDance Belém.

Confira os duelos

CARD PRINCIPAL

Peso-Leve: Rafael Mendes x Jonathas Mendes

Peso-Pena: Jonathan Tyler x Pedro Barbalho

Peso-Pena: Marcus Silva x Roniel Pacheco

CARD PRELIMINAR

Peso-Leve: Jean Silva x Jefferson Moraes

Peso-Leve: Crystian Campos x Matheus Freitas

Peso-Galo: Daniel Silva x Yan Lucas

Peso-Galo: Pedro Cunha x Breno Carmo

Peso-Galo: Marcelo dos Santos x Manoel Soares

ABERTURA DAS LUTAS

Desafio Muaythai -60 Kg: Débora Guerreiro x Alessandra Silva