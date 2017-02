Allana Rodrigues tem 19 anos

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 22h02 - Rainhas

A terceira candidata do Rainha das Rainhas 2017 acaba de entrar no palco. Representando a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Pará (AEAPA), a jovem Allana Rodrigues tem 19 anos e vai fazer vestibular para agronomia. Sua fantasia é "Joana D'arc - A donzela guerreira" e faz uma homenagem à figura importante na história francesa.

