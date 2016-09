Defesa questiona atuação do juiz Sérgio Moro contra o ex-presidente

Em 09 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

O ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), disse ontem que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem apresentado "diversas tentativas" no sentido de "embaraçar as apurações" da operação. O ministro negou recurso apresentado pela defesa do ex-presidente, que questionava a atuação do juiz federal Sérgio Moro, responsável por conduzir as investigações da força-tarefa na primeira instância.