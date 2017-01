Governo estadual negocia com os criminosos e não descarta que outros presos estejam mortos

Em 17 de janeiro, 2017 - 01h30 - Polícia

É tensa a situação no maior presídio do Rio Grande do Norte. No fim de semana, morreram 26 presos e o clima de rebelião ainda não terminou. Agentes penitenciários do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc) do Rio Grande do Norte, e policiais militares, adentraram à Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, para tentar retomar o controle da unidade, no começo da tarde de ontem.

