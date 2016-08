Mladenovic e Garcia foram suspensas por "criticar fortemente" a FFT

Por: Extra

Em 28 de agosto, 2016 - 15h55 - Olimpíadas

A Federação Francesa de Tênis (FFT) suspendeu temporariamente Benoît Paire, Kristina Mladenovic e Caroline Garcia por terem "danificado" a imagem da organização devido ao comportamento demonstrado na Olimpíada do Rio de Janeiro, neste mês.

"Em seguida aos Jogos Olímpicos do Rio, o Comitê da Federação Francesa de Tênis se reuniu extensivamente sobre o caso dos jogadores que violaram a federação e danificaram a imagem do tênis", disse a FFT em um comunicado.

Paire, que foi o 16º cabeça de chave dos Jogos, perdeu para Fabio Fognini, da Itália, na segunda rodada. O tenista de 27 anos foi expulso do time olímpico francês por ficar muito tempo afastado da vila olímpica, noticiou a mídia local.

Mladenovic e Garcia foram suspensas por "criticar fortemente" a FFT após uma confusão envolvendo suas roupas.

Elas disseram que não foram orientadas a usar o mesmo uniforme colorido no evento de duplas no Rio, e tiveram que se trocar pouco antes de sua derrota na primeira rodada para as japonesas Misaki Doi e Eri Hozumi.