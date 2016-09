Após a derrota para a britânica Jordanne Whiley, em lágrimas, tenista brasileira exalta experiência vivida nos Jogos Paralímpicos em casa

Por: Lance!Net

Em 12 de setembro, 2016 - 14h35 - Paralimpíadas

A brasileira Natalia Mayara saiu da quadra 2 do Centro Olímpico de Tênis ontem com lágrimas nos olhos. A derrota para a britânica Jordanne Whiley, número três do mundo, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1), a eliminou dos Jogos Paralímpicos Rio-2016 no tênis em cadeira de rodas mas, sob gritos de seu nome e muita festa, Natalia foi consolada por amigos, familiares e pela torcida.

'Vai ficar marcado no meu coração para sempre. Foi muito especial. Me senti muito amada e acolhida. Todo mundo tem me dado muito carinho e vibrações positivas. Vou voltar com mais vontade, trabalhar mais ainda para, da próxima vez, fazer mais bonito', disse a tenista, em entrevista ao Portal Brasil 2016.

'Sei que um momento igual a esse vai ser difícil de acontecer. Vou levar todo esse carinho que recebi. É emocionante. Você vê que as pessoas não estão se importando muito com o resultado. Estão torcendo por mim, independentemente do que eu fizer dentro de quadra, vão estar do meu lado. Principalmente minha família e meus amigos. Eles sabem o quanto eu lutei e trabalhei para estar aqui. Vê-los reconhecendo tudo isso é muito bom', disse.